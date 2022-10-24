Набережные Челны, Татария, , 18:04 — REGNUM Грузовые машины с продуктами и оборудованием для полевой кухни выехали 24 октября из города Набережные Челны в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Гуманитарный груз для жителей Лисичанска Nabchelny.ru

В подшефный РТ город Лисичанск также направлена команда из шести поваров. Им предстоит организовать работу двух полевых кухонь. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания (тушенка, гречневая крупа, сахарный песок, соль, мука), а также пластиковые ложки и тарелки. Общий вес партии составил 40 тонн.

«Сегодня мы отправляем наших ребят для того, чтобы они могли оказать помощь и поддержку мирным жителям. Собрали определенные финансовые ресурсы за счет города, и команда, которая выезжает в Лисичанск, смогла бы в полевых, городских, условиях холодного времени года кормить детей, женщин и стариков», — напутствовал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Напомним, в середине октября жителям Лисичанска из Татарии доставили продукты питания и питьевую воду.

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