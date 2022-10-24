Кейптаун, , 17:55 — REGNUM Правительство Эфиопии и повстанцы из штата Тыграй 24 октября проводят в столице ЮАР Претории первые официальные мирные переговоры с момента начала войны два года назад, сообщает Reuters.

Флаг Эфиопии (сс) John Iglar

Переговоры организованы на фоне того, как эфиопские военные и их союзники на минувшей неделе захватили несколько крупных городов в Тыграе на севере Эфиопии.

Напомним, 16 сентября в Вашингтоне состоялась встреча президента ЮАР Сирила Рамапосы и президента США Джо Байдена. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД ЮАР Наледи Пандор предстоящие переговоры с повстанцами.

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