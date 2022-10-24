Курган, , 17:47 — REGNUM Курганская область в 2022 году на 15-25% перевыполнит план нацпроекта по вводу жилья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.

Планировка застройки индивидуальным жильём в Курганской области Пресс-служба губернатора Курганской области

«Активно идёт рост ввода и индивидуального жилья. На очереди старт ещё нескольких проектов в малоэтажном строительстве. Значит, развиваемся», — констатировал Шумков.

В правительстве региона сообщают, что плановый показатель по вводу жилья на 2022 год составляет 282,1 тыс. кв. м. По данным на 30 сентября с начала 2022 года в Зауралье введено 229,4 тыс. кв. м жилья, что составляет 81,3% от планового показателя, и на 28,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Поясняется, что увеличение темпов строительства индивидуального жилья происходит за счёт региональных мер поддержки в рамках проекта «Русская мечта: Курганская область зовёт!» В рамках проекта предусмотрено два вида субсидий: на строительство или приобретение дома безвозмездная выплата до 700 тысяч рублей, до 500 тысяч рублей — на возмещение первоначального взноса по ипотеке.

Также идёт работа на участках комплексной застройки индивидуальным жильем в селе Колесниково Кетовского округа и в городе Шадринске. Там застройка дополнительно подпадает под действие программы «Сельской ипотеки» со ставкой до 3% годовых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области завершается подготовка площадок для комплексной застройки индивидуальным жильём. Получилось почти 300 участков от 8 до 12 соток, на которых будут строиться дома.

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