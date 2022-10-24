Москва, , 17:45 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта Александра Суханова, курировавшего вопросы транспортной безопасности. Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано 24 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Мишустин Government.ru

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Ранее в ряде СМИ появлялась информация о возможном уходе Суханова с поста в связи с терактом на Крымском мосту, который произошёл 8 октября.

Александр Суханов занимал должность заместителя министра транспорта с июля 2020 года, до этого более шести лет работал заместителем главы Росавиации.