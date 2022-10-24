Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 00:02 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга на капитальный ремонт с 25 октября 2022 года до мая 2024 года закрылась станция метрополитена «Чернышевская» на первой (красной) линии. В связи с этим на период ремонта будет значительно усилено движение наземного общественного транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Наземный вестибюль станции метро «Чернышевская»

«Чернышевская» будет закрыта полностью, и на вход, и на выход, поезда будут проезжать её без остановки. В ходе капремонта станции число эскалаторов в наклонном ходе увеличат с трех до четырёх. В городском комитете по транспорту отмечают, что срок эксплуатации действующих подъемников завершается, а новые эскалаторы смогут обеспечить пропускную способность на должном уровне. Ранее специалисты провели аналогичные работы на станции «Технологический институт».

Помимо замены эскалаторов, специалисты также изменят входную группу и помещения вестибюля «Чернышевской», в которых в часы пик было не протолкнуться из-за большого числа пассажиров. Также отремонтируют фасады вестибюля с сохранением лицевого витража, заменят двери на входе.

В связи с тем, что станцию закроют почти на полтора года, на этот период запустят дополнительные рейсы городского общественного транспорта, которые будут ходить между остановками у «Чернышевской» и работающими станциями «Площадь Восстания», «Площадь Александра Невского» и «Площадь Ленина». Перевозить петербуржцев будут автобусы №21,22,46, 105, 136, 136М, 290, 169А, а также троллейбусы № 15, 33.

«По данным маршрутам будут курсировать более 120 автобусов и не менее 20 троллейбусов. Транспорт усилен суммарно на 37 единиц. Интервалы движения у ст. метро «Чернышевская» составят 1–2 минуты. От «Чернышевской» в сторону «Площади Восстания» — 1,6 минуты», — отметили в медиацентре Петербурга.

Напомним, что в городе до конца года на ремонт закрыт вестибюль станции метро «Московская». Его должны открыть в конце 2022 года.