Москва, , 17:42 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы предусматривает выделение порядка ежегодно 4 млрд рублей на обеспечение жильем детей-инвалидов, но этих средств недостаточно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме.

Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время встречи замруководителя фракции Ярослав Нилов напомнил об указе президента РФ, согласно которому семьи с детьми инвалидами и семьи инвалидов, которые встали на учет до 2005 года, должны быть в полном объеме обеспечены жильем.

«Средства, которые предоставляются, их явно недостаточно для того, чтобы выполнить указ президента. Аргументация, что не успею регионы освоить и построить, нам кажется, что это не совсем корректная аргументация и можно посмотреть иную форму компенсации предоставления, может быть сертификата для приобретения и так далее», — сказал депутат.

«Действительно, мы предусматриваем порядка 4 млрд где-то ежегодно на эти цели, а требуется порядка 30 млрд, потому что действительно ресурсов пока не в полном объеме хватает на решение этой задачи», — ответил ему Силуанов.

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