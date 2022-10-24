Белград, , 18:13 — REGNUM В Сербии существуют три категории беженцев, и среди них лучший статус имеют те, которые приезжают с территории б. УССР. Об этом 24 октября заявил директор Центра по защите и помощи запрашивающим статус политического иммигранта Радош Джурович.

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По словам Джуровича, в худшем положении находятся беженцы из стран Азии и Африки — с начала года убежища в Сербии попросили 3000 граждан из этих регионов, но получили его лишь 16 из них.

«С беженцами с территории [б. УССР] все по-другому, так как у них есть возможность работать сразу же по приезде в Сербию. Это люди, которые говорят на языке, похожем на сербский, ничем не отличаются на улице от других граждан и у них большой потенциал интеграции в местное общество», — рассказал Джурович в интервью новостному агентству «Танюг».

Он отметил, что в Сербию приезжает и большое количество граждан Российской Федерации, но сложно сказать, сколько их останется жить в этой балканской стране.

«С начала российской специальной военной операции 104 000 граждан РФ оформило временное проживание в Сербии, но никто не знает, сколько их осталось здесь жить. Несомненно, речь идет о десятках тысяч человек», — сказал Джурович.

При этом он добавил, что граждане России не просят политического убежища и «рассчитывают на собственные силы».

Напомним, что в июне этого года правительство Сербии приняло решение выделить три миллиона евро для помощи беженцам с территории б. УССР.