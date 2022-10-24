Герасимов и глава генштаба Британии Радакин обсудили «грязную бомбу» Киева
Москва, 24 октября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба и заместитель министра обороны России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с начальником штаба ВС Великобритании Энтони Радакином, сообщает 24 октября пресс-служба Минобороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Атомная энергетика бывшей УССР
Стороны обсудили ситуацию, связанную с возможностью применения киевским режимом «грязной бомбы».
«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением [киевским режимом] «грязной бомбы», — указано в сообщении российского военного ведомства.