Москва, 24 октября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба и заместитель министра обороны России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с начальником штаба ВС Великобритании Энтони Радакином, сообщает 24 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика бывшей УССР

Стороны обсудили ситуацию, связанную с возможностью применения киевским режимом «грязной бомбы».

«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением [киевским режимом] «грязной бомбы», — указано в сообщении российского военного ведомства.