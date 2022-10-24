Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден 24 октября примет участие в акции Белого дома, посвященной борьбе с раком груди и шейки матки, сообщает UPI.

Джо Байден и Джилл Байден в платье Reem Acra, 2009 (фото из журнала Vogue) © Brendan Hoffman

Во время мероприятия Байден намерена объявить о начале новой программы американского онкологического общества (ACS) по проведению национальных круглых столов для обсуждения онкологических заболеваний.

В мероприятии также примет участие американская R&B певица Мэри Джей Блайдж.

Напомним, что с 1993 года октябрь является месяцем борьбы против рака груди по инициативе Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, рак молочной железы — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. На его долю приходится 21% установленных диагнозов рака. Согласно мировой статистике им болеет каждая восьмая женщина на планете. В России ежегодно регистрируют около 70 000 новых случаев заболевания, 75% которых приходится на женщин старше 50 лет.

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