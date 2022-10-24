Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Петербургский ретейлер «220 вольт», который работает на рынке 20 лет, оказался на грани финансового краха, из-за чего начал массовое банкротство своих юридических лиц, следует из опубликованных 24 октября материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление о признании себя банкротом ООО «Торговый дом Северо-Западный» (ТДСЗ, собственник франчайзинговой сети магазинов электрического инструмента «220 Вольт») подало в арбитражный суд в конце сентября.

Сумма исковых требований к нему составила 226 млн рублей. При этом в картотеке имеется несколько сотен исковых требований к организации от разных компаний на общую сумму 1,8 млрд рублей.

19 октября вступила в дело межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 Петербурга. Помимо собственной ликвидации, компания также начала банкротство и подконтрольных ей юридических лиц.

По данным картотеки, черная полоса у ТДСЗ началась в январе 2022 года, после двух лет жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, а затем начавшейся специальной военной операции и санкций, которые последовали от стран Евросоюза и США в отношении России. Это осложнило пополнение товарных запасов ретейлера. На это наложилось сокращение спроса на инструменты среди потребителей.