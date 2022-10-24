Москва, , 17:34 — REGNUM Следует обратить внимание на проблему обесценивания уплаченных взносов, нарастающую с 2015 года, когда был осуществлен переход к пенсионным баллам, считает депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Так, с 2015 года началось обесценивание взносов в связи с опережающим ростом предела по заработной плате для начисления страховых взносов, по сравнению с ростом средней заработной платы. Это означает, что взносы обесцениваются, поскольку индивидуальный пенсионный коэффициент индексируется в соответствии с ростом средней заработной платы», — указала Дмитриева в телеграм-канале.

Это означает, что в формуле расчета пенсии закладывается снижение коэффициента замещения, констатировала она.

«Для исправления ситуации в будущем потребуется очередная валоризация», — полагает Дмитриева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пенсии неработающих пенсионеров вырастут в среднем на 1 тыс. рублей с 2023 года, сообщили в Минтруде.

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