Симферополь, , 17:32 — REGNUM Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей двух обвиняемых в покушении на совершение акта международного терроризма, сообщили 24 октября в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Двое жителей территории б. УССР обвиняются в совершении преступления предусмотренного ст. 30 ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они были задержаны в октябре 2022 года по подозрению в покушении на акт международного терроризма путем взрыва автомобиля с находящимися в нем гражданами в августе.

Ранее Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте фигурантов дела. Постановления были обжалованы защитниками, которые потребовали избрать более мягкую меру пресечения. Однако Верховный суд Республики Крым постановил оставить решения районного суда без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения