Владимир, , 17:28 — REGNUM Приговор в отношении 75-летней женщины, виновной в гибели пешехода, вынес суд во Владимире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пешеходный переход, светофор, красный свет Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В апреле 2022 года на проспекте Строителей пенсионерка сбила 53-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пешеход скончалась от травм в больнице.

В судебном заседании водитель полностью признала свою вину, частично возместила каждому из потерпевших ущерб.

Суд назначил пожилой женщине один год лишения свободы в колонии-поселении и на два года лишил её права управлять транспортными средствами. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.