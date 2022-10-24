Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Подросток из американского штата Мичиган Итан Крамбли признал свою вину в убийстве четырех человек при стрельбе в школе, сообщает 24 октября Reuters.

Убийство

В 2021 году в возрасте 15 лет Крамбли устроил стрельбу в школе Оксфорда. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Власти штата Мичиган расценили произошедшее как акт терроризма.

Убийце грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Предварительное слушание по вынесению приговора назначено на 9 февраля 2023 года.

Ранее адвокаты Крамбли отозвали уведомление о защите от невменяемости, которое они ранее подали в суд.