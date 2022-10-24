Москва, , 17:26 — REGNUM Глава Минфина РФ Антон Силуанов согласился с предложением замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова об отказе от ненужных трат на сувенирную продукцию к Новому году, которую заказывают в российских министерствах и ведомствах, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы настаиваем, чтобы на федеральном уровне как-то был жестче решен вопрос перед всякими праздниками, особенно, перед Новым годом давайте откажемся от ненужных трат на поздравления, на подарки. Доходит до этого, что уже отдельные департаменты отдельных ведомств выпускают свою продукцию сувенирную. Причем дорогая продукция, дорогой алкоголь, дорогие продукты питания, электроника… И это все в масштабах страны огромные деньги. Просто призыв еще раз обратить внимание и может даже просто призвать губернаторов отказаться от этого и на всех уровнях ограничиться исключительно поздравлениями вы электронном виде на сайте в интернете», — сказал Нилов на встрече членов фракции с Силуановым перед первым чтением проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы.

Министр считает, что действительно надо экономить на всяких праздниках и мероприятиях.

«Полностью с этим согласен», — сказал Силуанов.

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