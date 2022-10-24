Москва, , 17:25 — REGNUM Из-за отсутствия индексации пенсий работающий пенсионер лишается более 6 тыс. рублей в месяц. Такие данные привела депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам. Из-за этого работающий пенсионер в среднем теряет свыше 6 тысяч рублей в месяц», — на проблему с пенсиями указала Дмитриева в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы индексации пенсий работающим пенсионерам не предусмотрено, отметил глава департамента Минфина Курбан Курбанов в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Президент России дал поручение правительству проработать вопрос к 1 февраля 2021 года об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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