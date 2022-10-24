Бухарест, , 17:28 — REGNUM Министр обороны Румынии Василе Дынку собирается в отставку из-за невозможности дальнейшего сотрудничества с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Об этом Дынку сообщил 24 октября на своей странице в соцсетях.

Румыния PavelD

«Сегодня утром я подал прошение об отставке с поста министра национальной обороны премьер-министру Румынии Николае Чукэ», — написал министр обороны Румынии.

Ранее Дынку неоднократно заявлял, что военный конфликт на территории бывшей УССР можно завершить только дипломатическим способом.

Стоит отметить, что прошение об отставке было подано на фоне переброски в Румынию дополнительных войск США, Франции и других стран — членов НАТО.

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