Герцлия, Израиль, 24 октября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Американская компания Google и израильский университет Рейхмана открыли совместную программу для подготовки специалистов в области информационных технологий, предлагая в числе прочего курсы по компьютерному программированию и анализу данных, сообщает 24 октября Reuters.

Google

За последние годы в Израиле активно развивался сектор информационных технологий, однако в результате острой нехватки квалифицированных кадров десятки тысяч вакансий остались незаполненными.

Новая школа высоких технологий при университете Рейхмана намерена привлечь студентов из разных общин, «включая женщин, ультраортодоксов, арабов, членов эфиопской общины и людей из неблагополучных социально-экономических групп».