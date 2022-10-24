Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержал законопроект о новых налоговых льготах для предпринимателей и граждан. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе парламента Северной столицы.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Зарегистрированные впервые индивидуальные предприниматели в сфере IT-технологий, образования, здравоохранения, туризма и бытовых услуг, с 2023 года смогут получить «налоговые каникулы». Эта мера поддержки коснётся тех, кто приобретает патенты или работает по упрощённой системе налогообложения.

Отметим, что инициатива предоставить бизнесу такую меру поддержки принадлежит губернатору Петербурга Александру Беглову. Преференции будут предоставляться по налогам на имущество и прибыль организаций, а также налогам со специальными налоговыми режимами. Действующие «налоговые каникулы» предлагается продлить и на следующий год.

«Реализации данных инициатив позволит оказать предпринимателям, прежде всего представителям малого бизнеса, дополнительные меры налоговой поддержки в объеме порядка 498 миллионов рублей, снизив их налоговую нагрузку», — отметила глава городского комитета финансов Светлана Енилина.

Собственников объектов предлагают на 10 лет освободить от уплаты налогов на имущество в отношении тех объектов, которые созданы в рамках концессионных соглашений для нужд в различных сферах. А на ближайшее время могут сохранить скидку в 50% на имущество объектов культуры, медицины, спорта и других.

Напомним, что ранее в Смольном наметили план по продлению дополнительных налоговых льгот и принятию новых мер поддержки. Эти мероприятия необходимы для устойчивого развития экономики города.

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