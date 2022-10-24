Севастополь, , 17:12 — REGNUM Клубы Республики Крым и города Севастополя смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023–2024 годов. Об этом в телеграм-канале 24 октября написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Российские болельщики Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он также сообщил, что с 2023 года крымские и севастопольские детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях.

«Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше восьми лет! Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях. Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне. Если раньше футболисты полуострова были по сути изолированы, то теперь мы входим в большую футбольную российскую семью», — написал Развожаев.

Он уточнил, что также прорабатывается вопрос о вхождении футбольных федераций Севастополя и Крымав состав Российского футбольного союза.