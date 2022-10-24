Ярославль, , 17:10 — REGNUM Зарплата мэра Ярославля увеличится более чем вдвое. Проект решения об этом внесла в муниципалитет мэрия города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Власти планируют изменить «Положение о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий мэра города Ярославля». В частности, изменят пункт о ежемесячном денежном поощрении мэра.

Зарплата главы города состоит из двух частей — денежного вознаграждения и денежного поощрения. Денежное вознаграждение составляет на данный момент 65 531 рубль. А вот денежное поощрение ранее составляло 1,33 от денежного вознаграждения. То есть сейчас зарплата мэра — 152 687 рубля.

В проекте решения предлагается сделать денежное поощрение в размере пяти денежных вознаграждений. То есть итоговая ежемесячная зарплата мэра вырастет до 393 186 рублей или в 2,5 раза.

Как сказано в пояснительной записке к проекту решения, оно продиктовано постановленим правительства Ярославской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Ярославской области объяснил, как пройдёт оптимизация чиновников