Калуга, , 17:16 — REGNUM Конкурс «Мама может» стартовал в Калуге 24 октября в Агентстве развития бизнеса. Его организаторами выступили калужский центр «Мой бизнес» и министерство экономического развития и промышленности Калужской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела минэкономразвития и промышленности Калужской области Наталью Шестакову.

Участники конкурса предпринимателей «Мама может» Агентство развития бизнеса Калужской области

В конкурсе принимают участие более 30 матерей области. Среди них есть и начинающие предприниматели, и те, кто только планирует открыть свой бизнес. В течение пяти дней участницы прослушают лекции по менеджменту, финансам и маркетингу. В завершение курса каждая конкурсантка представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Победительница получит финансовую поддержку на его реализацию.

«Мы считаем, что женский подход в реализации собственного дела является точкой роста для развития малого бизнеса. Собственный бизнес для вас — участниц конкурса — это возможность не только заработать, но и сделать мир лучше, самореализоваться и осуществить свою мечту», — отметила Наталья Шестакова

Мероприятия по развитию женского предпринимательства в Калужской области проходят регулярно в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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