Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Новый вход для посетителей откроется под сводами Арки Главного штаба 25 октября, сообщили 24 октября в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Дворцовая площадь, арка Главного штаба Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Обновлённая входная зона позволит посетителям сразу попадать к билетным кассам и турникетам, а также обращаться за помощью к администраторам.

«Эрмитаж постоянно ищет способы сделать посещение музея более комфортным», — заметили в пресс-службе.

Напомним, в Эрмитаже в Главном штабе представлены коллекции западноевропейского искусства XIX–XXI веков, особую историческую и художественную ценность представляют парадные апартаменты квартиры министра иностранных дел Карл Нессельроде. На 4-м этаже Главного штаба, в Галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых, в данный момент представлена экспериментальная экспозиция европейского модернизма. На 3-м этаже работает экспозиция «Музей гвардии», которая рассказывает об истории элитных частей российского воинства.

Стоимость билета основной категории — 500 рублей. Льготные категории граждан: пенсионеры, студенты, многодетные семьи и многие другие, могут посещать Главный штаб по бесплатным входным билетам.