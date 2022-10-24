Херсон, 24 октября 2022, 17:03 — REGNUM Подробности уничтожения спецназовцев ВСУ, пытавшихся провести разведку боем в Херсонской области, сообщил заместитель губернатора Кирилл Стремоусов 24 октября в своём телеграм-канале.
Он сообщил, что утром 24 октября две роты 3-го и 8-го отдельных полков Сил специальных операций (ССО) ВСУ предприняли попытку провести разведку боем у позиций Вооружённых Сил РФ в Борозенском и Пятихатках. ВСУ использовали три лёгких броневика Husky TSV, переоборудованных для применения советского ПТРК «Фагот».
По его данным, потери противника в результате составили более 80 человек, не менее десяти единиц техники, в том числе все бронеавтомобили Husky TSV и гражданские машины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона сообщили о задержании группы диверсантов ВСУ.