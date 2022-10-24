Херсон, , 17:03 — REGNUM Подробности уничтожения спецназовцев ВСУ, пытавшихся провести разведку боем в Херсонской области, сообщил заместитель губернатора Кирилл Стремоусов 24 октября в своём телеграм-канале.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

Он сообщил, что утром 24 октября две роты 3-го и 8-го отдельных полков Сил специальных операций (ССО) ВСУ предприняли попытку провести разведку боем у позиций Вооружённых Сил РФ в Борозенском и Пятихатках. ВСУ использовали три лёгких броневика Husky TSV, переоборудованных для применения советского ПТРК «Фагот».

«Дополнительное подкрепление спецназу привезли на обычной технике: бойцы 17-го батальона территориальной обороны ВСУ прибыли на позиции в автобусе, самосвалах «КамАЗ» и пикапах с крупнокалиберными пулемётами. В 05:00 эта колонна была обнаружена беспилотником «Орлан-30». По скоплению техники ВСУ нанесли удар штурмовики Су-25 ВКС РФ. После авиаудара с первой линии обороны на Криворожской тактической дуге (Мыловое — Суханово — Борозенское) по позициям ВСУ дополнительно отработали орудия «Гиацинт-Б» калибра 152 мм, а также 300-мм реактивные комплексы «Смерч», — уточнил Стремоусов.

По его данным, потери противника в результате составили более 80 человек, не менее десяти единиц техники, в том числе все бронеавтомобили Husky TSV и гражданские машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона сообщили о задержании группы диверсантов ВСУ.