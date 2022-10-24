Чикаго, США, , 17:13 — REGNUM В результате стрельбы в американском городе Чикаго погибли три человека и еще двое получили ранения, сообщает 24 октября UPI со ссылкой на полицию.

Полиция Чикаго (сс) mark6mauno

Представитель департамента полиции Чикаго рассказал на пресс-конференции, что перестрелка произошла на улице Арчер и Кедзи около 4 часов утра. Неизвестные устроили перестрелку из нескольких машин. Предполагается, что в конфликте были замешаны две преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиков.

Расследование выявило, что огнестрельные ранения получили пять человек. Трое из пострадавших скончались от полученных ранений в больнице. При этом все пострадавшие являются испаноязычными мужчинами в возрасте от 15 до 20 лет.

В данный момент полиция продолжает расследование и выявляет мотивы преступления.

Ранее сенатор-республиканец Джон Кеннеди упрекнул генерального прокурора США Меррика Гарланда в том, что министерство юстиции «проигрывает в борьбе с преступностью», в результате чего Чикаго стал «крупнейшим в мире открытым тиром».

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