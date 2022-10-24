Пестречинский район, Татария, , 17:32 — REGNUM В нецелевом использовании земель лесного фонда уличили жительницу Татарии. К такому выводу пришли сотрудники природоохранной межрайонной прокуратуры РТ после проверки обращений членов садового товарищества «Тверетиновка» Пестречинского района.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

В апреле 2021 года в Пестречинском районе местной жительнице для ведения пчеловодства был выделен лесной участок. В нарушение договора лесопользования женщина возвела на участке летнюю веранду и постройки, где организовала проведение развлекательных мероприятий. Кроме того, она ограничила доступ граждан к реке Шемелка.

По требованию прокуратуры участковый лесничий Пестречинского участкового лесничества привлечен к дисциплинарной ответственности. Региональный минлесхоз обратился в суд с иском о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком, сносе возведенных построек и обязанности привести территорию в пригодное для ведения лесного хозяйства состояние. Иск находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 3 млн рублей получила Татария на проведение работ по лесовосстановлению в рамках нацпроекта «Экология».

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