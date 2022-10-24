Москва, 24 октября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Киевский режим и его поклонники уже давно обсуждают геноцид в отношении русскоязычного населения с помощью атомного оружия. Об этом заявил RT блогер Сергей Колясников, также известный как Zergulio.

National Nuclear Security Administration Ядерный взрыв

«Это не случайные заявления. Ещё в далёком 2014 году была обнародована запись переговоров бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны [киевского режима] Нестора Шуфрича и Юлии Тимошенко: она призывала «расстреливать русских из атомного оружия». А журналист Богдан Буткевич прямым текстом говорил, что в Донбассе необходимо убить около 1,5 млн человек, так как они «лишние и бесполезные» для [киевского режима]», — сказал Колясников.

Он также напомнил, что весной 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны киевского режима Александр Турчинов заявил, что «ядерное разоружение было исторической ошибкой страны», а бывший представитель миссии киевского режима при НАТО Пётр Гаращук призывал запустить ядерную программу: «И это в то время, когда не было никакой спецоперации».

Колясников не сомневается, что «при наличии ядерного оружия» киевский режим «немедленно применит его, не испытывая ни малейших сожалений по поводу массовой гибели мирного населения».

Блогер напомнил о заявлениях «Росэнергоатома» о том, что подрыв «грязной бомбы» приведёт к радиационному заражению десятков тысяч людей и выключению территорий из жизнедеятельности на срок до 50 лет: «Но что такое несколько десятков тысяч жизней для киевских властей и их кураторов из США? Уж точно не препятствие».

Он также отметил, что в феврале 2022 года европейские страны, как и ООН, отказались комментировать слова Зеленского о выходе из Будапештского меморандума о ядерном оружии: «И вот закономерный итог: двойные стандарты вкупе с русофобией и неукоснительным исполнением воли США вплотную привели их к возможному ядерному конфликту».