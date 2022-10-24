Тюмень, , 16:55 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил 89 удостоверений именных стипендиатов главы региона. Об этом сообщает информационный центр областного правительства.

Встреча с именными стипендиатами главы Тюменской области Информационный центр правительства Тюменской области

Размер именных стипендий — 10 тыс. рублей в месяц для аспирантов вузов; две тысячи рублей в месяц для студентов вузов и профессиональных образовательных организаций.

«В регионе ежегодно увеличивается количество студентов и молодых специалистов, которые достойно проявляют себя в конкурсах платформы «Россия — страна возможностей» — таких, как «Лидеры России», «Я — Профессионал», Case-In, чемпионатах движения «ВорлдСкиллс», и многих других», — отметил Александр Моор.

Отмечается, что более 20 лет в Тюменской области чествуют студентов, достигших успехов в научно-исследовательской и творческой деятельности.