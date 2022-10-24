Москва, , 18:14 — REGNUM В Минприроды России подвели итоги трёх экспедиций 2022 года по изучению экосистем труднодоступных районов российской Арктики в рамках нацпроекта «Экология». В текущем годы были проведены исследования популяций белой чайки, атлантического подвида моржа и дикого северного оленя. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Северный олень Правительство.янао.рф

«Исследования по сохранению и мониторингу ключевых видов-биоиндикаторов арктических экосистем осуществляются в соответствии с соглашением, подписанным между министерством природных ресурсов и экологии и компанией «Роснефть» в рамках национального проекта Экология», — сказала Оксана Никушина, начальник отдела по сопровождению и реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология» Росзаповедцентра Минприроды России.

Работы в малоизученных и труднодоступных арктических районах проводились компанией «Роснефть» совместно с профильными научными институтами страны, среди которых Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Сибирский Федеральный Университет и др.

За три года реализации проекта с 2020 по 2022 годы специалисты провели в экспедициях в общей сложности более 14 месяцев. Учёными было получено более 200 тыс. фотографий, сделанных фотоловушками, а также отобрано свыше 600 биологических образцов для лабораторных анализов.

Отмечается, что полевые работы 2022 года стали завершающими для проекта, после чего будут разработаны практические решения по охране окружающей среды на лицензионных участках компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, в южном кластере национального парка «Русская Арктика» за последние 10 лет список орнитофауны увеличился на 11 видов. Увеличение зафиксировано в северной части острова Северный архипелага Новая Земля, Больших и Малых Оранских островов и ряде других.

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