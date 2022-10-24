Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили мужчину, который в январе 2022 года убил таксиста на парковке международного аэропорта «Пулково», сообщили 24 октября в пресс-службе прокуратуры города.

Юнусджон Юсупов в суде пресс-служба прокуратуры СПб

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 23 января текущего года на водительском сидении припаркованного на съезде с пандуса в аэропорту «Пулково» автомобиле Volkswagen Polo было обнаружено тело 26-летнего гражданина Таджикистана Эмомали Д. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и вскоре в Пензе задержали подозреваемого.

Им оказался 18-летний Юнусджон Юсупов, который признался, что между ним и убитым длительное время был конфликт. На очередной встрече молодой человек не выдержал нецензурной брани в свой адрес и оплеухи. В итоге он ударил обидчика кухонным ножом в грудь, после чего перерезал жертве горло и нанес не мене 20 ножевых ранений по разным частям тела.

«С учетом позиции государственного обвинения суд признал Юсупова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — добавили в прокуратуре.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пензе задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Пулково