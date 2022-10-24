Тула, , 16:53 — REGNUM Технику и снаряжение передал губернатор Тульской области Алексей Дюмин бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 24 октября глава региона посетил полигон, где мобилизованные жители Тульской области проходят практические занятия по боевому слаживанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Тульский губернатор передал бойцам технику и снаряжение Управление пресс-службой правительства Тульской области

Глава региона передал 12 автомобилей, 20 квадроциклов и специальное оборудование. В ближайшее время региона закупит ещё одну партию техники.

Также губернаторпроверил ход подготовки снайперов, расчетов крупнокалиберного пулемета «Корд», пулемета Калашникова, гранатометов АГС-17 и РПГ-7Д, ход занятий по специальной огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях. С бойцами работают опытные инструкторы.

Алексей Дюмин подчеркнул, что частичная мобилизация в Тульской области идет в соответствии с планом.

«Я продолжаю полностью контролировать все моменты — начиная от вашего зачисления, размещения, обеспечения и завершая доукомплектованием всем необходимым. Все выплаты и льготы, положенные военнослужащим, будут предоставлены неукоснительно и в полном объеме. Этот вопрос — на моем личном контроле», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор добавил, что военнослужащие из Тульской области, отправленные на подготовку в другие регионы, также находятся в зоне постоянного внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Часть регионов уже заявляют о завершении мобилизации.