Нижний Тагил, Свердловская область, 24 октября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Высокоточное оружие и современная военная техника в России не заканчивается, как бы ни утверждала обратное вражеская пропаганда, заявил 24 октября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев по итогам рабочего визита на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

Иван Шилов ИА REGNUM Уралвагонзавод

По его словам, производство вооружений и специальной техники в России по всем направлениям увеличивается кратно, вопреки утверждениям о том, что ВС РФ уже истратили их большую часть.

«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — написал Медведев.