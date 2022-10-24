24 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Валерий Ходячий, , 18:43 — REGNUM Сообщения СМИ о возможных провокациях с использованием радиоактивных припасов или ядерного оружия во время специальной военной операции на территории бывш. УССР стали появляться всё чаще. В связи с этим интернет-сообщество поделилось на два фронта: одни с трудом верят, что такое действительно случится, а вторые ожидают армагеддон в ближайшем будущем.

Киевский террористический режим Иван Шилов © ИА REGNUM

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из Франции, Турции, Великобритании и США, в ходе которых выразил опасения по поводу того, что Киев может применить «грязную бомбу».

Не удивителен тот факт, что страны НАТО не поверили в предупреждения российской стороны.

«Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Киев готовится применить «грязную бомбу» на подконтрольной территории», — говорится в документе, опубликованном американским госдепартаментом.

Главы дипломатических ведомств США, Великобритании и Франции также сообщили о своем намерении поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

Киевские власти также опровергают заявления о «грязной бомбе».

Глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба назвал опасения российской стороны «абсурдными и опасными», акцентировав внимание на том, что Киев является «преданной стороной Договора о нераспространении ядерного оружия».

Главарь киевского режима Владимир Зеленский также сообщил, что утверждения Москвы якобы свидетельствуют о том, что «Россия уже всё подготовила».

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что киевский режим использует те же методы ядерного террора, что использовали когда-то террористы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать грязную бомбу. Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу», — написал Володин в своем Telegram-канале.

«Если Киев уличат в использовании такого оружия, то поддержка международного сообщества сразу же прекратится и война закончится», — пишет goyu***.

Киевский террористический режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Видел статью у AP, что у США заканчивается оружие. И причина всех этих разговоров, предполагаю, кроется именно в этом», — предполагает wgba***.

«Кажется, они там живут в собственном мире», — считает scvo***.

«Стал бы Киев, который поддерживает международное сообщество, заниматься таким?» — интересуется jjyh***.

«Может, они хотят пустить пыль в глаза и использовать ядерное оружие?» — задается вопросом rigg***.

«Причин, по которым началась военная операция, несколько: 1. Убийство, пытки и дискриминация русских в Донбассе с 2014 года. 2. Возможность использования «грязной бомбы» для подрыва Запорожской АЭС. 3. Биологические эксперименты и эксперименты над людьми, о которых известно сыну Байдена. По словам российской стороны, у них есть соотвествующие доказательства. Скорее всего, вопрос «грязной бомбы» возник в связи с тем, что США, которые всеми силами провоцировали Москву на использование ядерного оружия, так и не добились своей цели», — высказывает свою точку зрения wgba***.

«США чаще всех стран в мире ввязывались в войны», — отмечает elyg***.

«Следует ли принимать во внимание обеспокоенность России?» — задается вопросом up21***.

«Поспешили бы договориться, ведь ежедневно умирают сотни молодых людей», — советует vega***.

«Зеленский — лжец…. Причина, по которой Россия удерживает свой контроль над Запорожской АЭС, кроется в плутонии. Именно по этой причине происходят постоянные нападки ВСУ на станцию. У США заканчиваются боеприпасы. Всё, что у них есть, это ядерные бомбы. Вот почему они пытаются склонить Москву к применению ядерного оружия», — делится впечатлениями wgba***.