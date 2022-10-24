Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Успеваемость американских школьников по математике и литературе резко снизилась за время пандемии коронавируса, что в очередной раз подтверждает негативные последствия онлайн-обчения, сообщает 24 октября Reuters со ссылкой на результаты национального экзамена в США.

За школьной партой Цитата из к/ф «Пиноккио». Реж. Маттео Гарроне. 2019. Италия, Франция, Великобритания

Знания учеников четвертого и восьмого классов по математике и чтению упали до самых низких показателей с начала 1990-х годов. Оценки по математике среди восьмиклассников упали почти во всех штатах. При этом только 26% американских восьмиклассников показали высокий уровень знаний, что на целых 34% меньше, чем в 2019 году.

Среди четвероклассников уровень знаний снизился на 41%, что означает, что только 36% учащихся как следует изучили математику.

Более того, умение читать, которое снижалось в школах и до пандемии, теперь упало более чем в половине штатов. В докладе министерства образования США говорится, что школьники ни одного штата не продемонстрировали существенного улучшения в чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Дональд Трамп заявил, что США во многих аспектах превратились в страну третьего мира из-за политики, проводимой администрацией его преемника Джо Байдена.

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