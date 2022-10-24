Новосибирск, , 16:45 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу в максимально сжатые сроки восстановить крышу общежития, которую снесло ураганный ветер. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На месте проконтролировал ход аварийных работ в общежитии по улице Станционной, 8. Вчера ураганным ветром там сорвало крышу. Сейчас территорию почти полностью очистили от фрагментов, демонтируют пострадавшие кровельные конструкции, изолируют контур, чтобы не допустить попадания осадков в помещения. После строители начнут ремонт», — уточнил Локоть.

Он уточнил, что шести семьям, которые пострадали при обрушении кровли, выплатят по 100 тысяч рублей. При этом двум семьям предоставлены помещения маневренного фонда, остальные разместились у родственников.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 23 октября в Новосибирске сильным ветром снесло кровлю общежития в Ленинском районе. Прокуратура начала проверку. Региональные власти заявили, что стоимость ремонтных работ определят в ближайшее время, средства на восстановление выделят из резервного фонда областного правительства.

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