Ярославль, 24 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославскую область с гастролями приедет театр кукол из Луганска. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Правительство Ярославской области Луганский Театр кукол

Луганчане покажут по два спектакля для самых маленьких: «Гусенок» и «Дюймовочка». Спектакли пройдут в Рыбинске, Ярославле и Переславле-Залесском.

В Рыбинске спектакли пройдут в театре кукол 8 ноября, в Ярославле в малом зале КЗЦ «Миллениум» 10 ноября и в ДК Переславля 11 ноября.