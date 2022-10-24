Кострома, , 16:46 — REGNUM Мобилизованный руководитель исполкома Костромского регионального отделения «Единой России» Михаил Душин написал стихи для патриотичного видеоклипа про Кострому. Об этом сообщает региональный комитет по делам молодежи.

Мобилизованный Михаил Душин ГТРК «Кострома»

В тексте перечисляются главные достопримечательности, бренды и известные люди региона. Слова сопровождаются видами Костромы, кадрами со съёмок патриотических акций, танцами в народных костюмах.

«Патриоты, таланты, умы

Гордость державы и Костромы

Мы умеем делать красиво — ювелирная столица России

А балаболам из западных стран дорогу покажет Сусанин Иван»

Рэп зачитали студенты Костромского областного колледжа культуры Артём Зауторин и Антон Городков. Клип был записан в рамках флэшмоба «Нас не отменишь» в поддержку русской культуры.

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