Кострома, 24 октября 2022, 16:46 — REGNUM Мобилизованный руководитель исполкома Костромского регионального отделения «Единой России» Михаил Душин написал стихи для патриотичного видеоклипа про Кострому. Об этом сообщает региональный комитет по делам молодежи.
В тексте перечисляются главные достопримечательности, бренды и известные люди региона. Слова сопровождаются видами Костромы, кадрами со съёмок патриотических акций, танцами в народных костюмах.
Рэп зачитали студенты Костромского областного колледжа культуры Артём Зауторин и Антон Городков. Клип был записан в рамках флэшмоба «Нас не отменишь» в поддержку русской культуры.
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