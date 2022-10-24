Кострома, 24 октября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Мобилизованный руководитель исполкома Костромского регионального отделения «Единой России» Михаил Душин написал стихи для патриотичного видеоклипа про Кострому. Об этом сообщает региональный комитет по делам молодежи.

ГТРК «Кострома» Мобилизованный Михаил Душин

В тексте перечисляются главные достопримечательности, бренды и известные люди региона. Слова сопровождаются видами Костромы, кадрами со съёмок патриотических акций, танцами в народных костюмах.

«Патриоты, таланты, умы

Гордость державы и Костромы

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А балаболам из западных стран дорогу покажет Сусанин Иван»

Рэп зачитали студенты Костромского областного колледжа культуры Артём Зауторин и Антон Городков. Клип был записан в рамках флэшмоба «Нас не отменишь» в поддержку русской культуры.