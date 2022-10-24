Мобилизованный единоросс из Костромы написал патриотичный рэп
Кострома, 24 октября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Мобилизованный руководитель исполкома Костромского регионального отделения «Единой России» Михаил Душин написал стихи для патриотичного видеоклипа про Кострому. Об этом сообщает региональный комитет по делам молодежи.
ГТРК «Кострома»
Мобилизованный Михаил Душин
В тексте перечисляются главные достопримечательности, бренды и известные люди региона. Слова сопровождаются видами Костромы, кадрами со съёмок патриотических акций, танцами в народных костюмах.
«Патриоты, таланты, умы
Гордость державы и Костромы
Мы умеем делать красиво — ювелирная столица России
А балаболам из западных стран дорогу покажет Сусанин Иван»
Рэп зачитали студенты Костромского областного колледжа культуры Артём Зауторин и Антон Городков. Клип был записан в рамках флэшмоба «Нас не отменишь» в поддержку русской культуры.