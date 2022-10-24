Нижний Тагил, Свердловская область, 24 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Поставки новой бронетехники в войска, участвующие в СВО, будут ускорены, заявил 24 октября зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам рабочего визита на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

Иван Шилов ИА REGNUM Уралвагонзавод

«Сегодня по указанию верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники. Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что всем соисполнителям гособоронзаказа объяснено, что за его срыв виновных ожидает уголовная ответственность.

«Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — написал Медведев.