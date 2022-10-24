Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Депутат Государственной думы Николай Валуев («Единая Россия») посетил военный комиссариат, к которому приписан в Санкт-Петербурге. Визит депутата в военкомат состоялся согласно ранее полученной повестке, хотя и в более поздний срок, сообщает 24 октября РИА Новости.

Международный турнир по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». Депутат ГД Николай Валуев Андрей Пронин © ИА REGNUM

В случае неявки по повестке в срок Валуев мог быть привлечён к установленной законом административной ответственности.

«Я в военкомате был. Это было уточнение данных», — пояснил Валуев.

Напомним, что депутат получил повестку в конце сентября 2022 года. Тогда он заявил, что планирует явится в военкомат спустя неделю. При этом в Петербурге военные власти не смогли прокомментировать возможность его призыва в рамках частичной мобилизации. Депутаты Госдумы официально имеют бронь.

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