Нижний Новгород, , 16:40 — REGNUM В течение ближайших двух лет численность населения Нижегородской области может сократиться до 3 млн 72,2 тысячи человек. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития региона, опубликованном на портале правовой информации.

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

То есть на 88,2 тысячи человек или на 2,8% по сравнению с 2021 годом.

По мнению аналитиков, по итогам 2022 года в регионе будет насчитываться 3 млн 131 тысяча жителей, по итогам 2023 года — 3 млн 108 тысяч, а по итогам 2024 года — до 3 млн 89 тысяч.

При этом средняя продолжительность жизни нижегородцев увеличится с 71,3 до 72,45 года.

А общий коэффициент рождаемости в Нижегородской области к 2025 году сложится на уровне 8,2 на тысячу человек населения. В то же время общий коэффициент смертности снизится до 14,2 на тысячу человек населения.