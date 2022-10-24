п. Мучкапский, , 16:47 — REGNUM Капитальный ремонт проведут после прокурорской проверки в одной из школ Мучкапского района Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Капитальный ремонт Onf.ru

Дети занимались в здании, где выявлены нарушения герметичности системы отопления, окна в классах имеют трещины, деревянные перекрытия деформированы. В школе частично отсутствовало ограждение периметра, а газовый котел использовался по истечении срока безопасной эксплуатации.

В адрес главы района прокуратура внесла представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В школе провели текущий ремонт и запланировали капитальный ремонт в рамках национального проекта «Образование».