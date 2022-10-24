Киркенес, Норвегия, , 18:13 — REGNUM Политические лидеры в Киркенесе раскритиковали местного начальника полиции после призыва закрыть морские порты северной Норвегии для российских рыболовецких судов. Об этом сообщает Arctic Today.

Траулер Иван Шилов © ИА REGNUM

В совместном заявлении четырёх крупнейших политических партий Киркенеса указывается, что Норвегия не должна проводить «изоляционистскую политику» в отношении России.

«Если российские рыболовецкие суда будут изгнаны из портов Киркенес, Ботсфьорд и Тромсё, это приведет к потере сотен рабочих мест <…> Мы обеспокоены изоляционистской политикой, которая ведёт к закрытию границ без сочувствия к людям, которые живут в приграничных районах», — указано в заявлении.

Отмечается, что под заявлением подписались мэр города, местные и региональные лидеры профсоюза, бизнес-ассоциация, а также два ведущих бизнесмена населённого пункта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что норвежская туристическая компания «Visit Svalbard», предоставляющая туры на архипелаг Шпицберген, приняла решение исключить туристический филиал российского треста «Арктикуголь» — «Arctic Tourism Centre Grumans» по причине проведения Россией специальной военной операции.

Читайте также: Visit Svalbard разорвал отношения с российской туркомпанией