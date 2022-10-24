Челябинск, 24 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Челябинской области частичная мобилизация может завершиться уже 28 октября. Об этом заявил на брифинге военный комиссар региона Андрей Максуров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он отметил, что поставки мобилизованных в войска идут по графику. «После 28 октября, повестки, надеюсь, уже не будут приходить», — сказал военком.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация проводится с 21 сентября. Некоторые регионы России уже отчитались об её окончании в связи с выполнением плана.