Ярославль, 24 октября 2022, 16:39 — REGNUM В Ярославле осудили четырёх женщин, организовавших незаконную миграцию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Сами женщины вину признали лишь частично, но она была доказана в ходе расследования. Им назначили наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1 года и 4 месяцев до 2 лет с испытательным сроком от 1 года до 1 года и 6 месяцев.
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