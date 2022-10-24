Ярославль, 24 октября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Ярославле осудили четырёх женщин, организовавших незаконную миграцию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«В период с февраля 2020 по июнь 2021 годы женщины подыскали четырёх невест и за денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей уговорили их вступить в фиктивный брак с иностранными гражданами с целью дальнейшего получения на их основании разрешения на временное проживание без учета квоты», — пояснили в прокуратуре.

Сами женщины вину признали лишь частично, но она была доказана в ходе расследования. Им назначили наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1 года и 4 месяцев до 2 лет с испытательным сроком от 1 года до 1 года и 6 месяцев.