Рига, , 16:28 — REGNUM В польском городе Сверадув-Здруй состоялось международное боксерское шоу MB Boxing Night 14, в главном поединке вечера латвийский спортсмен Артем Рамлав победил местного боксера Дамиана Вжесиньского, однако отпраздновать победу ему не дали.

Флаг Латвии

Как отмечает латвийское издание rus. tvnet. lv, на кону стояло звание чемпиона IBO Continental. Бой длился 10 раундов. В пятом раунде Рамлаву удалось отправить соперника в нокдаун, но Вжесиньски все же простоял все раунды до конца. После финального подсчета результатов судьи отдали победу представителю Латвии — 95:94, 95:94, 96:95.

Рамлав получил пояс чемпиона, а официальный аккаунт MB Promotions даже успел поздравить латвийского боксера в своих соцсетях. Однако в статусе победителя Рамлав пробыл около 10 минут, после чего на ринге началась потасовка.

На ринг выбежал организатор с претензией, что судьи якобы перепутали боксеров и отдали победу другому. У латвийского боксера силой отобрали чемпионский пояс. После замешательства результаты боя огласили еще раз — счет остался прежним, но уже в пользу местного боксера, отмечает издание.

«Я дрался в Польше против польского боксера, прекрасно зная, что все судьи будут из Польши. Я дрался все десять раундов и отправил соперника в нокдаун. После последнего гонга меня объявили победителем. Поляки решили, что судьи ошиблись. Промоутер моего соперника подошел ко мне и со словом «курва» отобрал у меня пояс. Это мой пояс и моя победа!», — написал расстроенный латвийский боксер на своей странице в социальных сетях.