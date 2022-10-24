Лондон, 24 октября 2022, 16:34 — REGNUM Новым премьер-министром Британии назначен бывший министр финансов Риши Сунак, сообщил 24 октября журналистам председатель управляющего совета Консервативной партии Грэм Брейди.
Отмечено, что Сунак оставался единственным претендентом на пост премьера после заявления лидера палаты общин Пенни Мордонт о снятии своей кандидатуры.
Напомним, для того чтобы стать лидером Консервативной партии и премьером Британии, Сунаку потребовалось заручиться поддержкой не менее 100 членов парламентской фракции консерваторов.
Риши Сунак станет не только первым британским премьер-министром индийского происхождения, но и самым молодым главой правительства.
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