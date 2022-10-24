Тбилиси, 24 октября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Западу пора начать воздействовать на власти Грузии, так как они не исполняют рекомендации Еврокомиссии. С таким призывом 24 октября выступил на брифинге лидер самой крупной в республике оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.

Unm.ge Ника Мелия

Он отреагировал на избрание двух членов Высшего совета юстиции Грузии, которых в оппозиции считают провластными. Мелия отметил, что Еврокомиссия рекомендовала не избирать новых членов совета до проведения реформ судебной системы.

«Я призываю наших западных партнеров, которые не жалеют сил и помогают нам в осуществлении европейских устремлений Грузии, своевременно отреагировать и дать соответствующую оценку этим фактам», — сказал лидер оппозиции.

Лидер ЕНД обвинил власти в имитации процесса евроинтеграции и призвал Запад внести ясность по этому вопросу.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что республика якобы не получит статус кандидата на вступление в ЕС, пока не начнёт воевать с Россией.