Москва, , 16:25 — REGNUM Законопроект о льготах для добровольцев и волонтеров в сфере культуры внесли в Госдуму депутаты во главе с Артемом Метелевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которым организации культуры при организации платных мероприятий могут устанавливать льготы, дополнив его новой категорией: добровольцы (волонтеры).

Внедрение инициативы позволит сформировать эффективный инструмент поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, а также окажет положительный эффект на работу самих учреждений культуры, повысив заинтересованность граждан участвовать в реализации практик и мероприятий, направленных на проведение культурных мероприятий, сохранение культурного наследия страны, традиций и обычаев народов России, отмечают авторы.

Ежегодно численность добровольцев (волонтеров) в Россиистремительно растет: за 10 лет доля граждан, занимающихся волонтерством, выросла с 3% до 19%, среди молодежи их доля составляет порядка 30%, отметили в Госдуме.